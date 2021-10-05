أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر السماح بالقدوم مباشرة إلى السعودية من الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول إلى السعودية لعدة فئات، كما تقرر رفع تعليق سفر المواطنين دون 18 عاما إلى البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقاً.

وفي التفاصيل، فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: السماح بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى المملكة، للفئات التالية، على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر المؤسسي:

1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

3- الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب.

4- طلاب المنح.

ويستثنى من تطبيق الحجر المؤسسي من تلقوا جرعة أو استكملوا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة، على أن يشمل ذلك مرافقي تلك الفئات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

ثانياً: رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقاً.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.