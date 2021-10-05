التقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم، ومديري تعليم المحافظات.

وفي بداية اللقاء قدم أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لعموم المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يُصادف اليوم (الثلاثاء) 5 أكتوبر تحت شعار «المعلمون والمعلمات قلب التعليم النابض»، كما تسلّم من مدير عام التعليم تقريراً عن جاهزية التعليم بالمنطقة للعام الدراسي الجديد.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان لمديري التعليم أهمية تطبيق أعلى مستوى من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الواردة من الجهات المعنيّة، حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، وضماناً بإذن الله تعالى لمواصلة رحلتهم التعليمية بسلام، مثمناً جهود منسوبي التعليم بالمنطقة، كما أوصى بمضاعفة الجهود وتجاوز التحديات في سبيل تطوير مستوى التعليم بالمنطقة، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر لهم هو بناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير مستوى التعليم بالمنطقة بعد انتهاء الجائحة والعودة الحضورية الكاملة.

بدوره أكد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة أن توجيهات أمير المنطقة تُعد مُحفزاً للمعلمين والمعلمات في تحقيق تطلعاته بالتطوير المستمر للتعليم، مبيناً أن اللقاء يُعدُ تكريماً لكافة منسوبي ومنسوبات التعليم ولقادة العمل في ميدان التعليم، وتقديراً لدورهم الفعّال في مسيرة التعليم، الذي يأتي امتداداً لاهتمام وعناية حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، بهذه المدينة الطاهرة.