اختيار الحاسوب المحمول الخاص بك المقبل يعتمد على احتياجاتك وعبء العمل. هل تبحث عن حاسوب محمول بشاشة كبيرة أم تفضل حاسوبا صغيرا وخفيفا؟ هل تختار واحدا مع الميزات العادية؟ أو ستذهب مع جهاز يشمل الكثير من المميزات الذكية المبتكرة؟ أطلقت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة أخيرا أحدث أجهزة الحواسيب المحمولة في الفئة المتوسطة ضمن إصدارين جديدين HUAWEI MateBook 13 و HUAWEI MateBook 14. يأتي HUAWEI MateBook 14 مع شاشة عرض كاملة FullView مقاس 14 بوصة بدقة2K، معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر، وميزات الجهاز الفائق، وذاكرة وصول عشوائي كبير، ومساحة تخزين داخلية كبيرة، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بدعم تقنية HUAWEI SuperCharge، وتقنية مروحة وزعنفة HUAWEI Shark.

هواوي MateBook 13 | 14 متاح للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية على الموقع الرسمي لشركة هواوي ولدى عدد من متاجر التجزئة المختارة. يتوفر MateBook 13 بمعالجين: إنتل اصدار الجيل الحادي عشر i5+8+512 بسعر 3999 ريالا، وإنتل اصدار الجيل الحادي عشر i7+16+512 بسعر 4999 ريالا. يتوفر MateBook 14 أيضا بمعالجين: إنتل اصدار الجيل الحادي عشر i5+8+512 بسعر 3999 ريالا، وإنتل اصدار الجيل الحادي عشر i7+16+512 بسعر 4999 ريالا.

وعلاوة على ذلك، هناك عرض الاستبدال لـ MateBook 13|14، حيث يمكن للعملاء أن يقوموا بمبادلة أجهزتهم القديمة، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بما تصل قيمته إلى 4000 ريال. يبدأ عرض التداول، الموجود على الموقع الرسمي لشركة هواوي، في 4 أكتوبر 2021 وينتهي في 31 أكتوبر 2021. لكن انتظر، هناك المزيد.. هناك عرض خاص يتضمن هدية قيمة حتى 6 أكتوبر، مما يسمح للعملاء الذين يشترون جهاز كمبيوتر محمول بتلقي هدايا بقيمة 1073 ريالا وقسيمة بقيمة 400 ريالا، وتشمل الهدايا ما يلي: HUAWEI MateDock 2 + هواوي بلوتوث ماوس + هواوي حقيبة ظهر كلاسيكية.

جودة عرض رائعة مع شاشة عرض كاملة مريحة للعين بدقة 2K

يمتلك حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول الجديد شاشة عرض كاملة FullView مريحة للعين بدقة 2K. وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 90 % لمشاهدة رائعة للحصول على تجربة غامرة ومساحة مشاهدة أوسع. سواء كان ذلك في العمل أو اللعب، لا شيء يمكن أن يقف في طريق شاشة العرض المذهلة. وتأتي بدقة تبلغ 2160 × 1440 بكسل التي تدعم التدرج اللوني 100% sRGB، وسطوع عالٍ بشكل لا يصدق 300 nit، ونسبة تباين عالية تصل إلى 1500: 1 بالإضافة إلى PPI 185، مما يجعلها مثالية لعرض وتحرير الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة. كما تتميز الشاشة بدعم متعدد اللمس مع دعم الإيماءات مثل إيماءات الأصابع لالتقاط الصور Fingers Gesture Screenshot، والتي تمكنك من اتخاذ لقطة سريعة عن طريق تمرير ثلاثة أصابع لأسفل على الشاشة، بطريقة سهلة كما هو الحال على الهاتف الذكي الخاص بك.

أداء قوي وعملي

يجب أن يكون الحاسوب المحمول الجديد قادرا على معالجة جميع مهامك، مهما كانت، بكفاءة. ولحسن الحظ، مع حاسوب HUAWEI MateBook 14 اللوحي، ستحصل على معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر ليوفر لك أداءً أقوى.

قدرات الجهاز الفائق تتيح تجربة مكتبية ذكية حقيقية

يعزز حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول الجديد القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع. يمكنك عرض جهاز HUAWEI MatePad pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكيا على جهاز HUAWEI MateBook 14 للاستمتاع بالميزات الجديدة لخاصية العرض على عدة شاشات -Multi-Screen Collaboration على الحاسوب المحمول الذي يأتي بثلاثة أوضاع؛ انعكاس وتوسيع وتعاون.

استنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزات Multi-screen Collaboration على سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows و Android، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في الشاشات المتعددة. في إطار خاصية العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 الذي تم إطلاقه أخيرا بحاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول لتشكيل جهاز فائق قوي. بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاثة مجلدات، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز الإبهام للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.

علاوة على ذلك، يمكنك توصيل الحاسوب المحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة مع عرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكيًا على حاسوب HUAWEI MateBook 14. مزايا الحصول على هذا الإعداد الثلاثي هو التبديل السهل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتيح لك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.

إذا كنت تبحث عن حاسوب محمول فى الفئة المتوسطة بأداء قوي مع مواصفات رائعة مثل شاشة عرض كاملة FullView مريحة للعين بدقة 2K و ومعالج 11 Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر وميزات الجهاز الفائق المستقبلية، فإن جهاز HUAWEI MateBook 14 المحمول الأنيق هو اختيارك!