أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 42 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 36 حالة، ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 547,357 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 163 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 536,406 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8730 حالة وفاة.