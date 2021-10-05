تفقد مدير جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف أمس (الإثنين) فروع الجامعة في محافظتي الشملي والحائط، يرافقه وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، والعمادات المساندة، وعدد من قيادات الجامعة.

حيث اطلع خلالها على المرافق والمعامل والمختبرات والفصول الدراسية، واستمع إلى شرح مفصل عن أقسام الفروع، وشدد رئيس الجامعة على بذل الجهد والعطاء لتوفير بيئة جاذبة ملائمة للعملية التعليمية، كما وجّه بتوفير كافة الخدمات الضرورية التي يتطلبها نجاح العمل التعليمي والأكاديمي، ووجّه بالعمل بالتوصيات التي تصب في مصلحة توفير البيئة التعليمية والأكاديمية المناسبة، مثمناً جهود محافظي المحافظات في دعم نشاطات الفروع والاهتمام بها في إطار التكامل بين الجامعة والجهات الحكومية الأخرى.

وفي نهاية الجولة ثمّن رئيس الجامعة الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يلقاه التعليم من دعم واهتمام ورعاية، مضيفاً أن مشروع برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد هو أحد البرامج الطموحة التي تعتمد على توفير تعليم مرن ومتين، وصقل مهارات أبناء الوطن وتأهليهم لسوق العمل للمنافسة محليا وعالميا، بالإضافة إلى التعليم مدى الحياة، وسوف تعمل الجامعة وفق هذا المنظور لتحقيق أهداف هذا البرنامج الطموح.

كما أثنى على الجهود المبذولة التي تحققت بتضافر الجهود، كما طالب الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم عملية تعليمية جاذبة ومحفزة، وتحقيق أهداف الجامعة على كافة الأصعدة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.