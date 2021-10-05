صرّح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولتي تهريب 161 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و26.3 طنا من القات، والقبض على المتورطين في ذلك، وهم 26 متهماً (17 مواطنا، و9 مخالفين لنظام أمن الحدود)، بينهم 6 من الجنسية الإثيوبية، و3 من الجنسية اليمنية.
#فيديو | إحباط محاولتي تهريب 161 كيلوغراماً من الحشيش المخدر.. وأكثر من 26 طناً من القات بمناطق جازان وعسير ونجران@MOISaudiArabia@BG994#عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/JTehHJr0f0https://t.co/APZ4g7FFA4 pic.twitter.com/tZHQPqkfUR— عكاظ (@OKAZ_online) October 5, 2021
وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سداً منيعاً أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.