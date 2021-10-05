تمكنت أمانة العاصمة المقدسة من ضبط شاحنة نقل محملة بعبوات مياه زمزم كانت في طريقها للتوزيع والبيع. وأوضحت الأمانة أنه جرى ضبط ومصادرة 200 عبوة مياه زمزم من الشاحنة المخالفة وإتلافها على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مبينةً أن العبوات مخزَّنة بطريقة غير سليمة في ظروفٍ غير ملائمة ومخالفة لاشتراطات النقل والتعليمات الصحيِّة.



وعلى الصعيد ذاته، قامت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الضبط الإداري في مكة المكرمة بتكثيف حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين المخالفين المتواجدين في الأسواق الشعبيّة، حيث يتم تداول المواد الغذائية بصورة مخالفة دون وجود تراخيص نظامية، وجرى مُصادرة وإتلاف 5 أطنان من الخضراوات والفواكه المتنوعة وتسليم الصالح منها لجمعية البر لحفظ النعمة وإتلاف الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 31 حبة دجاج معاد تجميدها ومخزنة بطريقة سيئة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى مصادرة وإتلاف 92 كجم من الحلويات مجهولة المصدر، إضافةً إلى مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.