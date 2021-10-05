اطلع أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الرئيسية للسلامة المرورية الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على مؤشرات انخفاض الحوادث المميتة بنسبة 21%، وما تم من معالجات لمسببات الحوادث في بعض الطرق.

جاء ذلك خلال ترؤسه في مكتبه اليوم عن بُعد الاجتماع الأول للجنة الرئيسية للسلامة المرورية بالمنطقة لعام 1443هـ.

وقدم وكيل الإمارة للشؤون التنموية أمين اللجنة المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد عرضاً لما تم اتخاذه بشأن التوصيات السابقة لمعالجة مسببات الحوادث، والإجراءات التي تمت ومنها اعتماد تنفيذ دوار غرب طرق الأمير عبدالإله «قارا» لمعالجة نقطة التقاء عدة طرق تتسبب في حوادث مرورية، وكذلك إغلاق فتحات الدوران بالطرق، وتحديد السرعات على بعض الطرق للحد من الحوادث.

كما اطلع على مؤشرات انخفاض الحوادث المميتة، التي انخفضت بنسبة أكثر من 21%.

وناقش الاجتماع كذلك العديد من المقترحات بشأن معالجة أوضاع تقاطعات وإنشاء دوارات ومطبات في عدد من المواقع، واتخذت القرارات اللازمة تجاهها.

وأكد أن خفض عدد الحوادث على الطرق يتطلب تعزيز التوعية والثقافة المرورية للالتزام بقواعد السلامة المرورية والأنظمة، وكذلك معالجة كافة مسببات الحوادث في الطرق وتوفير جميع متطلبات السلامة، مطالباً الجميع ببذل أقصى الجهود لخفض مؤشرات الحوادث بالمنطقة.