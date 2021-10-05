نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صحة المقطع المتداول بخصوص السماح للمصلين بالتواجد في الساحات الخارجية بدون تصاريح.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاني حيدر في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «إن إعادة السجاد إلى الساحات الخارجية للمصلين الحاصلين على تصريح من توكلنا، ولا صحة للأنباء المتداولة بأنه سيتم السماح لغير حاملي التراخيص بالتواجد والصلاة بها، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة من تطبيقي توكلنا أو اعتمرنا للصلاة في المسجد الحرام أو أداء العمرة».

وكان مقطع متداول انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيه أحد الأشخاص عن فتح الساحات الخارجية للمصلين بلا تصاريح، وهو مانفته رئاسة شؤون الحرمين لـ«عكاظ».