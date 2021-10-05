أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ لـ«عكاظ» تخصيص مسارح وفعاليات لموسم الرياض لاكتشاف وتطوير المواهب السعودية وستكون لديهم فرص كبيرة، داعياً من يمكن الاستفادة منهم في مواسم الرياض إلى مراجعة الهيئة للاطلاع على الأنشطة، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت طلبات واسعة من الموهوبين، وبدأ الاختبار والمجال مفتوح للمواهب كافة.وأشار آل الشيخ في المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي الذي عقد أمس (الإثنين) بالرياض، إلى أن الدخول للفعاليات في 4 مناطق من بين 14 منطقة ترفيهية سيكون بالمجان، والأسعار ستكون مناسبة للجميع. وأضاف أن الأرقام التي حققتها هيئة الترفيه كانت بتوجيه من ولي العهد، وبتضافر جهود جميع الجهات الحكومية، موضحا أنه تم تخصيص مسارح في جميع مناطق المملكة لاكتشاف المواهب السعودية، وقال إن عدد الحفلات الغنائية في موسم الرياض لا يتجاوز 2٪؜ من مجموع الفعاليات، وأن عدد الشركات بلغ أكثر من 2300 شركة، ما وفّر 100 ألف وظيفة، وستقام في الموسم أكثر من 10 معارض عالمية.وأعلن رئيس هيئة الترفيه أن موسم الرياض؛ الذي ينطلق في 20 أكتوبر بأكثر من 7500 فعالية، سيلتزم بتعليمات وزارة الصحة بخصوص إجراءات جائحة كورونا «ومن هم دون 12 عاما سيتم دخولهم برفقة عائلاتهم وفق تنظيمات وزارة الصحة».وأوضح آل الشيخ في رد على أسئلة الصحفيين، أنه سيتم القضاء على أكثر من 99% من السوق السوداء في ما يخص تذاكر الفعاليات بالتعاون مع «سدايا»، والاستفادة منها في ربط النظام لإصدار التذاكر، مؤكدا أن الأسعار ستكون تنافسية، والموسم يتضمن 350 عرضا مسرحيا و14 منطقة ترفيهية و24 مسرحية عربية وعالمية و76 حفلة غنائية عربية وعالمية ومصارعة حرة.وكشف آل الشيخ أن الهيئة أصدرت 4400 ترخيص وتصريح، ووفرت 100 ألف وظيفة، ودربت 100 ألف.وأضاف أن إعلان اسم المدرب لفريق نجوم الهلال والنصر الذي سيواجه فريق باريس سان جيرمان ضمن فعاليات موسم الرياض سيعلن بعد يومين.فعاليات الموسم :350 عرضا مسرحيا14 منطقة ترفيهية24مسرحية76 حفلة غنائية10 معارض عالمية