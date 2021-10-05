اثنى وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي على التفاعل الكبیر مع الیوم الوطني الـ91 للمملكة، الذي یعكس مشاعر الحب والانتماء للوطن. وقال في مؤتمر التواصل أمس (الإثنين) إن إطلاق ولي العهد إستراتيجية منطقة عسير، يعزز مكانة عسیر الغنیة بطبیعتها وإنسانها وتراثها، لتكون وجهة سیاحیة عالمیة على مدار العام. وإن اطلاق برنامج تنمیة القدرات البشریة، یستهدف تعزیز تنافسیة الإنسان السعودي محلیاً وعالمياً.وأشار إلى أن الصادرات غیر النفطیة للمملكة تسجل أعلى رقم في تاریخها (255 ملیاراً).واستعرض وزير الإعلام المكلف فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، وقال إن اختيار العراق ضيف شرف جاء بوصفه بلد التاریخ العریق، والثقافة المتنوعة. وأضاف أن المملكة حققت إنجازا فریدا على مستوى العالم، بتحقیقها المركز الثاني في مؤشر النهضة الرقمیة بین دول مجموعة الـ20 كما حققت المركز الثاني من بین 121 دولة في مؤشر نیكاي للتعافي من جائحة كورونا، الذي یقیس القدرة على التعامل مع الإصابات والتقدم في التحصین وعودة الأنشطة.