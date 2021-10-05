في الوقت الذي تحركت العاصفة شاهين أمس (الإثنين) إلى داخل عُمان وضعفت قوتها، بعد تحول إعصار شاهين إلى مداري عند وصوله لليابسة، أشار رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني العماني عبدالله راشد الخضوري إلى انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية بعد ضعف الحالة وتحولها إلى منخفض مداري يتمركز حالياً في جنوب الظاهرة ويدخل السعودية في الوقت الحالي. وأكّد الخضوري أنّ صدور بيان انتهاء التأثيرات المُباشرة للحالة المدارية لا يعني عدم هطول أمطار على شمال السلطنة ولا يزال هناك وجود لبعض السحب المُتفرقة في شمال السلطنة، إضافة إلى فُرص لتشكل السحب الرعدية على جبال الحجر كتأثيرات غير مُباشرة.في غضون ذلك، أعلن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان أمس (الإثنين) تسجيل 7 وفيات جديدة جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة شاهين، التي كانت قد أودت أمس الأول (الأحد) بحياة 4 آخرين. وأفادت وكالة الأنباء العمانية أمس، بأن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليا، ومن المتوقع أن يستمر في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة.وأنقذ سلاح الجو العماني أمس، 3 عائلات محتجزة في المنازل بمنطقة الخضراء بولاية السويق وتم إجلاؤهم إلى مراكز الإيواء، كما تم إنقاذ 4 مواطنين في ولاية الخابورة، بينما أنقذ الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الباطنة شخصين من مركبة بمجرى أحد الأودية بولاية صحم.وأفادت هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان أن آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير لانتهاء التأثيرات المباشرة الناجمة عن الحالة المدارية «شاهين».وقالت السلطات العمانية إنها عثرت أمس الأول (الأحد) على جثة رجل جرفته الفيضانات من سيارته. وأضافت أن طفلا غرق، فيما لقي شخصان من آسيا حتفهما في انهيار أرضي.أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام أن المركز يتابع على مدار الساعة تأثير الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة جراء التأثير غير المباشر لإعصار شاهين، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية وفقا لآلية الإنذار المبكر لتقديم التقارير بشكل دقيق للجهات المستفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة. وشدد الرئيس التنفيذي على أهمية أخذ المعلومات الأرصادية من مصدرها الرسمي، وأن تزاحم النشر والتحليلات المتعلقة بالطقس عبر منصات التواصل الاجتماعي يشوش ويربك المجتمع ولا يساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها للمستفيدين، وتطبيق نظام الأرصاد سيحد من هذه الظاهرة.وجاء تصريح الرئيس التنفيذي خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث التي عقدت أمس (الاثنين) بمقر إدارة توقعات الطقس والمناخ بجدة بهدف رفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة.الأرصاد السعودية تنبّه: لا للتشويش