أوضحت السفارة السعودية بسلطنة عُمان لـ«عكاظ»، أن عددا من المواطنين السعوديين متواجدون في السلطنة وهم على درجة من الوعي والإدراك بالمخاطر المناخية التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي. وأشارت إلى تشكيل لجنة لتأمين كل سبل المساعدة والحرص على سلامة المواطنين ومباشرة أي طارئ، وتم تأمين مساكن مناسبة لعدد من المواطنين، بعد تلقيها اتصالات منهم على هاتف الطوارئ.وأضافت السفارة أنه لم ترد حتى اللحظة أية معلومة عن تعرض أي من المواطنين السعوديين في السلطنة لحوادث. وأهابت بالمواطنين السعوديين توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني؛ تحسباً لتأثيرات الإعصار المداري (شاهين). ودعت السفارة المواطنين في حالة الحاجة إلى المساعدة التواصل معها على هاتف شؤون السعوديين ٩٩٢١٣٣٩٤.