لم تُعكّر جائحة كورونا صفو مشاعر الاحتفال باليوم الوطني، في الذكرى الحادية والتسعين، الغالية على قلوبنا جميعاً، وعادت ثقافة الفرح لمعانقة الأفئدة والأبدان، واصطفت الأجساد على مسرح الوفاء والانتماء والولاء لتثبت أن المواطن السعودي كائن سويّ، ومؤهل للتكيّف مع المتغيرات وتجاوز أعتى وأشق الصعوبات، مؤمناً بخالقه، واثقاً بقيادته، مؤدياً لواجباته ومتحملاً تبعات وطنيته.وما كادت أيام الفرح الكبير تختتم فعالياتها إلا ومعرض الكتاب الدولي يشرع أبوابه بواجهة الرياض، لينقلنا لمهجة وبهجة المعرفة باستضافة العراق الشقيق، لتعيد أودية المملكة وبحارها وخليجها العربي الوصل بدجلة والفرات، وشق روافد متجددة للنخب لتعزيز الأواصر بين التاريخ والجغرافيا وتمتين عرى الحب والصداقة بالكتاب والإبداع والفنون، وبالثقافة تخلق الأوطان، مساحات مشتركة للتقارب والتعاون.وبالأمس أعلنت هيئة الترفيه موسم الرياض، ليضاف عُرس آخر لأعراسنا المجيدة، ضمن رؤية تحتمل وتتحمل الكثير في سبيل تعزيز ثقافة التسامح واحترام الآخر والقبول بالمختلف، وتمثّل أخلاق الإنسان السعودي بفطرته النقية المتواشجة مع الإنسانية جمعاء.