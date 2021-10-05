استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.واستعرض الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية. من جهة ثانية، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان. وأعرب ولي العهد، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.