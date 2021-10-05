استقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في قصر بيان، أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي عبدالعزيز دخيل الدخيل.