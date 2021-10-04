يشرِّف مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلّف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مساء غدٍ الثلاثاء حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في دورتها الثامنة (إحدى مبادرات جمعية المبادرات المتميزة) وذلك بفندق جدة هيلتون.

وعبر المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة المكلف على تشريفه ودعمه للمتميزين والمتميزات من منسوبي تعليم جدة ومشاركة الفائزين والفائزات فرحة التتويج والتميز، مثمنّاً دعم واهتمام أهالي جدة بالمعلمين والمعلمات لتقديم أفضل ما لديهم وإثراء روح المنافسة الشريفة فيما بينهم وصولاً لتقديم مشاريع تعليمية متميزة تعم فائدتها على الميدان التعليمي وتسهم في تجويد نواتج التعلّم لدى الطلاب والطالبات.

من جهته أوضح المشرف العام على الجائزة أسامة الخريجي أن الجائزة تعتبر أهم وأبرز مبادرات جمعية المبادرات المتميزة، مشيداً بالشراكة والتعاون المثمر بين الجمعية والإدارة العامة للتعليم بجدة في هذا الصدد من أجل تكريم المعلمين وتقديرهم، لافتاً إلى أن التنافس على الجائزة شهد هذا العام أقبالاً كبيراً حيث بلغ عدد المسجلّين في موقع الجائزة قرابة ٢٠ ألف معلّم ومعلّمة من تعليم جدة خضعت مشاريعهم المقدمة لمعايير الجائزة بإشراف عدد من اللجان المتخصصة في مجال التحكيم.

وأضاف الخريجي أن عدد المتأهلين للمرحلة النهائية من الجائزة بلغ ٢٠ مرشّحاً ومرشّحةً سيتم الإعلان عن ١٢ فائزاً وفائزة منهم في ليلة التتويج وذلك في أربع مراحل تعليمية هي: رياض الأطفال والصفوف الأولى للمرحلة الإبتدائية، الصفوف العليا للمرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية، فيما سيتم تكريم ٨ ممّن تميزت مشاركاتهم في منافسات الجائزة خلال نسختها الثامنة.