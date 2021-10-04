أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن الهيئة أنجزت حتى عام 2021 أكثر من 2500 فعالية بحضور تجاوز 75 مليون زائر، كما وفرت 100 ألف وظيفة عبر مختلف الفعاليات.

وأضاف أن هيئة الترفيه عملت على تنظيم وتطوير قطاع الترفيه بالمملكة، من خلال أتمتة خدمات إصدار التصاريح الترفيهية، وتقديم برامج تطويرية للمواهب السعودية، وتوفير حلول تمويلية لتحفيز الاستثمار في القطاع.

وقال خلال حديثه في المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي الذي عقد اليوم (الاثنين) إن موسم الرياض للعام 2021 يستهدف توفير أكثر من 7500 فعالية محلية وعالمية متنوعة وبما يعادل ضعفي الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، إذ عمل على تجهيز موسم الرياض أكثر من 722 مقاولا، وأكثر من 1238 مهندسا، بإجمالي قوى عاملة تجاوز 16 ألف عامل، كما تم العمل مع 950 مصنعا محليا ودوليا.

وقال: سيقدم موسم الرياض 2021 أكثر من 7500 فعالية موزعة على 14 منطقة ترفيهية في أنحاء مدينة الرياض تستهدف جميع فئات المجتمع، منها 4 مناطق سيكون الدخول إليها مجانا للمواطنين والمقيمين، كما تم في موسم الرياض لهذا العام توسعة «بوليفارد رياض سيتي سكوير»، ليصبح 3 أضعاف المساحة السابقة، و9 مناطق رئيسية كما تمت توسعة مواقف السيارات لتتسع لأكثر من 20 ألف سيارة.

وأضاف: سيشمل «بوليفارد رياض سيتي سكوير» على أكثر من 200 مطعم ومقهى ومتجر متنوع، مع ممشى بطول 3 كيلومترامت، و9 استديوهات عالمية، و4 مسارح عربية وعالمية، وكذلك منطقة مخصصة للأطفال تحتوي على 500 لعبة إلكترونية.

وتابع: ضمن المناطق التي يوفرها موسم الرياض لهذا العام «فيا رياض» وهي منطقة راقية تشتمل على فندق عالمي بسعة 100 غرفة، وكذلك 23 متجرا من أرقى المتاجر العالمية، مع عدد من المطاعم والمسارح والسينما.

وكشف أنه تمت توسعة منطقة «ونتر وندرلاند» بنسبة 40% مع زيادة الألعاب بأكثر من 40% عن السابق، كما سيتوفر أول وأكبر سكاي لوب متنقل في العالم، فيما سيوفر موسم الرياض عدة فعاليات متنوعة، وسيكون هناك العديد من الفعاليات المجانية يمكن للأسر الاستمتاع بها مع أبنائهم في مختلف مناطق مدينة الرياض.