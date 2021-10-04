أكد وزير الإعلام المكلف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن التفاعل الكبير مع اليوم الوطني الـ(91) للمملكة من قبل المواطنين والمقيمين، يعكس مشاعر الحب والانتماء لهذا الوطن العظيم.

وأشار القصبي إلى أن المملكة العربية السعودية حققت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات العالمية والعربية، وهذا يأتي من خلال توجيهات ومتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ حققت المملكة المركز الثاني من بين 121 دولة في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا، كما حققت المرتبة العاشرة من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي «GCI».

وأضاف -خلال حديثه في المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي الذي عقد اليوم (الاثنين)- أن المملكة حققت إنجازاً فريداً على مستوى العالم حيث حصدت المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر النهضة الرقمية.

وتطرق إلى انضمام «محمية جزر فرسان» كأول محمية سعودية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي، وقد جاء هذا الأمر ليعزز من توجه المملكة نحو حماية البيئة.

وأشار القصبي إلى تحقيق الصادرات غير النفطية في المملكة أعلى رقم في تاريخها وهو 255 مليار ريال، في الفترة -منذ يونيو 2020 حتى يونيو 2021- وهو ما يمثل ترجمة عملية لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد أن إطلاق ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية، يستهدف الرفع من تنافسية الإنسان السعودي محليا وعالميا؛ كما يعزز من الاستثمار في قدرات ومهارات أبناء الوطن، في حين أن إطلاق ولي العهد إستراتيجية عسير يعزز من مكانة المنطقة لتكون وجهة سياحية عالمية على مدار العام، وغنية بطبيعتها وإنسانها وتراثها.

وحول معرض الرياض للكتاب 2021، فيأتي اختيار العراق ضيفاً للشرف بوصفه بلد التاريخ العريق، والثقافة المتنوعة، حيث يشارك في المعرض 13 دار نشر عراقية، وأكثر من 50 من الأدباء والمثقفين والإعلاميين العراقيين، كما يعد المعرض هو الأكبر في المنطقة، ويشهد مشاركة 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 28 دولة، وأكثر من مليون كتاب.

وفي ختام حديثه، أفاد بأن تحقيق جناح المملكة في «إكسبو دبي 2020» لثلاثة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس»، يعكس حقيقة التحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة وفق رؤية 2030.