تحتفي وزارة التعليم غدا (الثلاثاء) باليوم العالمي للمعلم لهذا العام 2021 تحت شعار «المعلمون قلب التعليم النابض»، والذي أقره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في الخامس من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وأصدرت الوزارة تعميما تضمن طريقة الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بصورة تقليدية لم ترتق إلى تطلعات العاملين في الميدان التربوي والتعليمي بمختلف المراحل الدراسية الثلاث للتعليم العام.

وأكد التعميم الذي اطلعت عليه «عكاظ»، تخصيص جزء من الحصة الأولى ليوم الثلاثاء لتنفيذ برامج وفعاليات تحتفي بالمعلم بما يواكب الظروف الحالية للمرحلة الابتدائية (التعليم عن بعد)، وتنفيذ إدارة الاتصال والإعلام في المناطق والمحافظات حملة إعلامية تستهدف استثمار المنصات الإعلامية في اللوحات الدعائية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز دور ومكانة المعلم، وتوقيع شركات مع مؤسسات المجتمع المختلفة الحكومية والخاصة في إطار المنطقة أو المحافظة لتقديم خدمات مميزة للمعلمين وفقًا للأنظمة والتعليمات وتوجيه القيادات التعليمية والمشرفين لزيارة المدارس والمشاركة في الفعاليات والبرامج على أن ينفذ البرنامج لمدة أسبوع كامل.

وأبدى عدد من المعلمين والمعلمات استغرابهم من بقاء موضوع التأمين الطبي عالقا منذ عدة سنوات دون تحركات جدية من الوزارة لإقراره تحفيزا ودعما، مشيرين إلى أن مشروع التأمين أطلق من قبل إحدى الشركات المتخصصة قبل سنوات عدة، لكنه لم يلق إقبالا من المعلمين ولم تتجاوز أعداد المسجلين فيه ١١ ألف معلم، ما دعا الشركة إلى إيقاف المشروع.

ويأمل المعلمون أن تبادر الوزارة بإنهاء ملف التأمين الطبي وإنشاء أندية ترفيهية، وعمل خصومات مستمرة طوال العام على تذاكر الطيران ومراكز التسوق من خلال عمل شركات منظمة مع القطاع الخاص تحت إدارة وتنفيذ شركة تطوير التعليم المملوكة للوزارة، والتي نجحت نجاحا كبيرا فيما يتعلق بالمباني المدرسية خصوصا النموذجية منها، علاوة على إشرافها على المشاريع التعليمية.