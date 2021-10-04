اجتاحت الفيضانات جراء الحالة المدارية «شاهين» مساحات كبيرة من الأودية والأراضي في سلطنة عمان، وتهدمت أجزاء من المنازل، وانجرفت السيارات داخل الأودية، وتسبب الحالة المدارية بسقوط أحد أبراج الاتصالات، وانهيار أجزاء من جبل الوطية في مسقط.

وأعلنت السلطات العمانية اليوم (الاثنين) تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات مفقودين، فيما كانت أعلنت أمس (الأحد) تسجيل 3 حالات وفاة، فيما باشر رجال الإغاثة إنقاذ العالقين.











ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد أعلن المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة في السلطنة انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية، إذ أظهرت خرائط التنبؤات تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة وتلاشيه تدريجيا، فيما يستمر البحر متوسط الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

ونبّه المركز إلى استمرار هطول أمطار رعدية متفرقة على جبال الحجر والمناطق المجاورة مع استمرار جريان الأودية داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

وفي السياق، أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم، أمرا بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل مواطني سلطنة عمان وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية «شاهين»، وذلك بهدف توفير شتى أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للتخفيف من حدة تلك التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد وجه سلطان عُمان أيضا بضرورة الإسراع في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت نتيجة هذه الأنواء، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إعادة الخدمات الأخرى المتضررة.