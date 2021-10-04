أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها هيأت منظومة خدماتها المقدمة في الساحة الواقعة بين باب 86 وباب 89 بالساحة الغربية، وتجهيزها بكافة الخدمات الميدانية والتوجيهية والإرشادية لينعم قاصدو المسجد الحرام بأفضل وأرقى الخدمات خلال وفودهم لتأدية صلاة المغرب والعشاء والفجر.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، رفع كامل استعدادات الإدارات الخدمية والفنية لاستقبال 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ، بحزم من الخدمات الفنية والتشغيلية، والإجراءات الاحترازية، في المسجد الحرام والساحة الغربية الواقعة بين بابي 86 و89، وتوفير جميع الخدمات الفنية والتشغيلية، المراعية لجميع الإجراءات الاحترازية ومنها فرش السجاد في جميع أرجاء المسجد الحرام مع حزم من إجراءات التعقيم والتطهير الدورية الخاصة به، وتوفير خدمات سقيا ماء زمزم عن طريق الإمكانات التقنية والكوادر البشرية، وتكثيف عمليات التعقيم والتطييب والتطهير لينعم قاصدو المسجد الحرام بخدمات متميزة توائم تطلعات القيادة الرشيدة تجاه تميز منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.

يشار إلى أنه تم إعادة فرش السجاد في عامة المواقع داخل المسجد الحرام والساحة الغربية وتوسعة الملك عبدالله بقرابة 3000 سجادة مع رفع السجاد في بداية النهار من مواقع «الساحة الغربية» وإرجاعه قبل حلول الليل وسط منظومة من الإجراءات الوقائية، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.