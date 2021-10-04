كشف التحديث الجديد للحالات الصحية في تطبيق «توكلنا» الذي أعلنت وزارة الصحة أمس (الأحد) بدء العمل به اعتبارا من بعد تاريخ 10 أكتوبر الجاري، عدم اعتماد التحصين من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لفئتين من الفئات المشمولة ضمن فئات التحصين حالياً.

إذ أعلنت «الصحة» أن الحالة الصحية «محصّن» في تطبيق «توكلنا» ستكون لمن أكمل جرعتي اللقاح فقط، في حين أن من تلقوا الجرعة الأولى فقط، إضافة إلى المتعافين بعد الإصابة، لن يشملهم التحصين، وعليهم إكمال تلقي الجرعتين.

ومع إعلان وزارة الحج والعمرة أنه يمكن لأفراد هاتين الفئتين حاليا حجز تصاريح العمرة والصلوات وفق الحالة في «توكلنا»: مُحصّن بالجرعتين، أو مُحصّن متعافٍ، أو مُحصّن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما، فإنه وبعد سريان التحديث الجديد للحالات الصحية، فلن يشمل التحصين فئتي المتعافين ومن تلقوا الجرعة الأولى، وهو ما يعني عدم تمكينهم من إصدار تصاريح العمرة والصلاة عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا».

ووفقا للتحديث الذي أعلنته «الصحة»، فإن من تلقوا الجرعة الأولى لن يشملهم التحصين، وستظهر الحالة الصحية في «توكلنا» لهم «تلقى جرعة واحدة» وفي حال لم يتلقوا الجرعة الثانية بعد 90 يوما، تتحول بعدها الحالة إلى «لم تثبت إصابته»، وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى «محصّن».

فيما شددت على أن المتعافي لن تكون له أي خصائص حالية ولا يعتبر التعافي حالة صحية، مضيفة أن الحالة الصحية «محصّن» لن تشمل من حصل على جرعة واحدة وتعافى قبل أو بعد تاريخ الجرعة.