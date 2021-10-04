رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، حفل تدشين الخطة الاستراتيجية الثالثة للجامعة الإسلامية 2021-2025، التي عملت الجامعة على إعدادها باستخدام منهجية بطاقة الأداء المتوازن (BSC) وفق مناظيرها الأربعة والمناسبة لطبيعة الجامعة، التي تحمل شعار «دورك مهم».

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، خلال الحفل الخطابي الذي أُقيم لهذه المناسبة في قاعة السلام بالجامعة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، ومديري العموم وعدد من المسؤولين، أنه تم إعداد هذه الخطة من خلال فريق من منسوبي الجامعة وفريق استشاري من خارج الجامعة، وفق الأسس المنهجية للتخطيط الاستراتيجي، إذ تم اعتماد منهجية بطاقة الأداء المتوازن وأبعادها الأربعة بما يتناسب مع طبيعة الجامعة ودورها التعليمي والبحثي والمجتمعي، كما تم تحديد المحاور الاستراتيجية الرئيسية التي تبلورت في أربعة ركائز هي: التميز المؤسسي والتميز العلمي والبحثي وتحقيق التكامل والشراكات، وأن يكون خريج الجامعة خريجاً عالمياً ذا مستوى عال من المعارف والمهارات.

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للتطوير الدكتور فهد بن خالد الظفيري، أن الخطة الثالثة للجامعة تضمنت 15 هدفاً استراتيجياً و26 مؤشر أداء رئيسيا، و23 مبادرة استراتيجية، وقد قام فريق العمل بعقد 11 ورشة عمل، وأكثر من 50 اجتماعاً شارك فيها العديد من قيادات الجامعة وعلى رأسهم رئيس الجامعة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وفي الختام الحفل، رفع رئيس الجامعة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، على ما يحيطون به التعليم في المملكة بشكل عام والجامعة الإسلامية بشكل خاص من عظيم الرعاية والاهتمام والدعم اللامحدود، مثمناً ما تلقاه الجامعة من عناية دائمة ورعاية ضافية من أمير منطقة المدينة المنورة، كما قدم الشكر لفريق العمل الداخلي وشركاء الجامعة الخارجيين، وكافة منسوبي الجامعة على إسهاماتهم القيّمة في إنجاح إعداد الخطة الاستراتيجية الثالثة للجامعة.