بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لكيشيدا، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.

وأعرب ولي العهد، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لكيشيدا، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.