أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن المركز يتابع على مدار الساعة تأثير الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة جراء التأثير غير المباشر لإعصار شاهين، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية وفقا لآلية الإنذار المبكر لتقديم التقارير بشكل دقيق للجهات المستفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة.

وشدد الرئيس التنفيذي على أهمية أخذ المعلومات الأرصادية من مصدرها الرسمي، وأن تزاحم النشر والتحليلات المتعلقة بالطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشوش وتربك المجتمع ولا تساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها للمستفيدين، وتطبيق نظام الأرصاد سيحد من هذه الظاهرة.

تصريح الرئيس التنفيذي جاء خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالمركز التي عقدت اليوم بمقر إدارة توقعات الطقس والمناخ بجدة؛ بهدف رفع الجاهزية للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة ورفع الجاهزية للقطاعات المختصة بالمركز.

المركز بدوره نبه إلى تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالباً بزخات من البرد ورياح هابطة شديدة السرعة (تصل سرعته إلى أكثر من 50كم/س) وتؤدي إلى إثارة الغبار.