بدأ السعوديون المحصنون بجرعتين اليوم (الإثنين) السفر إلى بريطانيا دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة PCR عند الوصول. وأكدت السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة بأنه يجب على المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة ضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية أخيرا، وهي الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة، أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا، وإجراء فحص كورونا خلال أول يومين من الوصول، وكذلك تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة، علماً بأنه لا توجد حاجة للحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر بعد استيفاء الشروط السابقة.

وكانت بريطانيا كشفت في الـ 17 من سبتمبر الجاري، إجراءات لتعزيز السفر الدولي من خلال تخفيف القيود المفروضة على المسافرين تدخل حيز التنفيذ في الرابع من أكتوبر القادم.

واستغنت بريطانيا عن متطلبات إجراء فحوص كوفيد-19 المكلفة للمسافرين الذين حصلوا على التطعيم بشكل كامل، كما تخلت عن نظامها الخاص بتصنيف وجهات السفر. وأضافت 8 دول إلى قائمتها للدول الآمنة.

ويعني القرار الجديد أن بإمكان المسافرين السعوديين المحصنين بجرعتين السفر إلى بريطانيا دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة PCR عند الوصول.

وطبقا للإجراءات الجديدة سيجري تصنيف وجهات السفر ببساطة ما بين وجهات عالية أو منخفضة الخطورة، بدلا من نظام الألوان الأحمر والأصفر والأخضر. وكتب على حسابه على تويتر: «نعمل على تسهيل إجراءات فحوص السفر بشكل أكبر».