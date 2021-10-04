استقبل نائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، اليوم (الاثنين)، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق.

ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولنائب الأمير وولي عهد دولة الكويت.

وقد حمّل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومن الجانب الكويتي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ووكيل الديوان الأميري مدير مكتب أمير دولة الكويت أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب ولي العهد في دولة الكويت الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.