في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف إعادة التدوير الطموحة لرؤية 2030، والمساهمة في تعزيز دور مبادرة السعودية الخضراء، شارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المهندس زياد بن محمد الشيحة، في أسبوع المناخ والتنوع البيولوجي ضمن فعاليات إكسبو 2020 المقام في دبي.

ويهدف أسبوع المناخ والتنوع الحيوي إلى تحفيز أفكار جديدة، ورؤى مختلفة، ورسم خارطة طريق واضحة في سبيل التحرك الفوري، وذلك بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وموانئ دبي العالمية، شريك التجارة الدولية الرسمي لإكسبو 2020. ويأتي إقامة أسبوع المناخ والتنوع الحيوي، قبل انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف COP26) بشهر واحد فقط في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، وذلك لحث العالم على التحرك لحماية كوكب الأرض وصونه. وخلال مشاركته في حلقة حوار حول «الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمكين الاقتصادات الدائرية» سلط الشيحة الضوء على دور الاقتصاد الدائري في التقليل من الآثار البيئية، مؤكداً التزام المملكة بما يضمن تحقيق مستقبل مستدام يركز على البيئة والطاقة والمناخ. وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على دور حكومات المدن في تمكين التحول الاقتصادي الدائري، وتبني الاقتصاد الدائري كإطار رئيسي لتحقيق أهداف المناخ، وكيف يمكن للمؤسسات أن تتخذ خطوات تحويلية نحو الاقتصاد الدائري الذي يخلق فرصًا للتنافسية والازدهار المستدام. وفي معرض تأكيده على أهمية الاقتصاد القائم على مصادر طاقة منخفضة الكربون، أشار الشيحة إلى الدور الذي تضطلع به الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030 في المحافظة على البيئة وتنمية الموارد الطبيعية وحمايتها من خلال تطوير حلول مبتكرة تحافظ على جودة الحياة داخل المملكة. كما شارك الرئيس التنفيذي في الجلسة متحدثون بارزون هم: الدكتور هندريك شونفيلدر، رئيس إيقانيك الشرق الأوسط وأفريقيا، (الإمارات العربية المتحدة)، ودراجيكا مارينيتش، المنسق الوطني لشراكة البحث الإستراتيجي والابتكار (سلوفينيا)، والدكتور موريسيو بيرموديز-نيوباور، المدير العام للاستدامة وانتقال الطاقة، Accenture. يذكر أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) هي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تأسست في عام 2017، لقيادة الاقتصاد الدائري في المملكة العربية السعودية من أجل مستقبل مستدام. وتعمل الشركة على تطوير وتملك وتشغيل واستثمار أنشطة متعددة تشمل مختلف أنواع النفايات، وتمويل تلك الأنشطة بهدف بناء قدرات إعادة التدوير في المملكة برفع إجمالي عمليات إعادة تدوير النفايات البلدية إلى 81%.