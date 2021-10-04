نجح مراقبو المنشآت البيطرية بقسم الثروة الحيوانية في إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة من ضبط 10 مخالفات على منشآت بيطرية. وأوضح مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي أنه تم تنفيذ جولات رقابية وتفتيشية على أكثر من 27 منشأة بيطرية بمحافظة جدة؛ وذلك للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالاحترازات الوقائية المعمول بها والخاصة بمرض كورونا (covid19)، ومتابعة تطبيق أنظمة ولوائح المنشآت البيطرية وقانون الرفق بالحيوان والممارسين البيطريين، حيث تم ضبط 10 مخالفات، منها: مخالفة نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية التي تمثلت في عمل طبيب بيطري دون ترخيص، وفتح منشأة دون صدور ترخيص نهائي وعدم استكمال إجراءات نقل الملكية، وبيع أدوية كجرعات، بالإضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية، وعدم الالتزم بترتيب الأدوية داخل المنشأه، وعدم الحرص على لبس الزي الرسمي للطبيب البيطري، وعدم صرف الأدوية بدون شرح مستفيض للمراجع وغيرها، وتم توجية 11 إنذارا نهائيا لعدد من المنشآت، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار مخالفة في حال لم تتم معالجة تلك الملاحظات، لافتًا إلى استمرار الجولات الرقابية في الفترة المسائية. من جهته أكد مدير عام الفرع بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن هناك حملات رقابية مكثفة على المنشآت البيطرية لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات، مشيرًا إلى أنه تم عمل اللازم بتحرير محاضر مخالفات لتطبيق النظام بحقهم، مطالباً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 939، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.