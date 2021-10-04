بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

واستعرض ولي العهد مع لودريان اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.