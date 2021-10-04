أعلنت المديرية العامة للجوازات استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا بسبب فايروس كوفيد -19 للحالات الإنسانية، من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، آليا، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.وأوضحت «الجوازات» أن الخدمة تتيح طلب تصاريح السفر للحالات التالية: الإقامة الدائمة في الخارج، حالة وفاة قريب، مواصلة مرافقة لمواطن يتلقى العلاج في الخارج، وللمتبرعين بالأعضاء من المواطنين لأقاربهم الذين يتلقون علاجاً في الخارج.ودعت المديرية العامة للجوازات، الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى الدخول عبر منصة «أبشر» الإلكترونية، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «الجوازات»، ثم «تواصل»، ثم اختيار قسم «تصاريح السفر الاستثنائية»، ثم اختيار الخدمة الرئيسية «تصاريح مغادرة المواطنين للدول المعلق السفر لها استثنائيًا»، والاختيار من الخدمة الفرعية إحدى الحالات المحددة، وفق الشروط الموضحة في الموقع.الإقامة الدائمة في الخارجحالة وفاة قريبمرافقة مواطن يعالج بالخارجالمتبرعون بالأعضاء لأقاربهم