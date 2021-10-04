على صعيد رافضي الخضوع للقاحات كوفيد-19؛ أبلغ وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد عمال دور رعاية المسنين في بريطانيا بأن عليهم إما أن يخضعوا للتطعيم، أو أن يبحثوا عن وظائف أخرى!

ومنحهم الوزير جاويد مهلة للتطعيم تنتهي في 11 نوفمبر 2021، وإلا فإنه سيتم فصلهم من وظائفهم. وقالت رئيسة نقابة عمال دور المسنين نادرة أحمد، لهيئة الإذاعة البريطانية أمس (الأحد)، إن النقابة تبذل جهوداً كبيرة لإقناع أعضائها بالخضوع لإلزامية تطعيمهم.

وتشير الأرقام الحكومية إلى أن نحو 86% من هذه العمالة حصلوا على اللقاح. وقال الوزير جاويد إنه لن يمدد تلك المهلة تحت كل الظروف.

وفي المقابل؛ فإن نحو 2500 من كوادر الرعاية الصحية في العاصمة الأمريكية واشنطن لا يزالون ممتنعين عن الخضوع للقاحات كوفيد-19.

وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» أمس إلى أن ثلاثة أرباع عددهم يرفضون التطعيم بذريعة أنه يتعارض مع معتقداتهم الدينية!