أعلن مسؤول المفوضية الصحية الوطنية الصيني كوي غانغ أمس الأول أن الحكومة الصينية أبلغت سلطات المحافظات بأن لديها مهلة حتى نهاية أكتوبر الجاري لبناء أو تحويل مبان قائمة إلى مرافق للعزل الصحي، قادرة على إيواء آلاف الأشخاص القادمين على متن رحلات جوية دولية إلى الصين، في نطاق سياسة الصين الهادفة لعدم التسامح مع أي من مستويات تفشي فايروس كوفيد-19. وأوضح غانغ أن التعليمات الصادرة تقضي بأن توفر كل سلطة محلية مبنى يوفر 20 غرفة في مقابل كل 10 آلاف من السكان. وأضاف أن السلطات في المحافظات الصينية مطالبة أيضاً بتوفير منشآت احتياطية، لضمان فعالية نظام العزل الصحي. ويأتي ذلك التطور في أعقاب اندلاع موجة إصابات جديدة في مدينة هاربن الشمالية القريبة من الحدود مع روسيا، ومحافظة فوجيان شمال شرق الصين. يذكر أن سياسة «صفر كوفيد»، التي اتبعتها الصين ونيوزيلندا وسنغافورة، أسفرت عن خفض عدد وفيات كوفيد-19 إلى درجة كبيرة. غير أنها أضحت محلاً للتشكيك في الآونة الأخيرة، بعدما نجحت سلالة دلتا المتحورة وراثياً في اختراق تلك التدابير الصحية المشددة. ويقول منتقدوها إنها تركّز على التدابير الوقائية المحلية، وليس الوطنية الشاملة. كما أنهم يقولون إنها عديمة الجدوى إزاء السلالات الأسرع تفشياً. وتطالب الصين المسافرين القادمين من الخارج بالعزل الصحي مدة 14 يوماً. لكنها قررت أخيراً استثناء من خضعوا للتحصين الكامل بلقاحات كوفيد-19 من العزل الصحي بعد وصولهم.