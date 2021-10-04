وقع أمس الأول (السبت) رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ روايته الأولى التي تحمل عنوان «تشيللو» في معرض الرياض الدولي للكتاب.وحضر توقيع روايته الصادرة عن ذات السلاسل للطباعة والنشر عدد كبير من المثقفين والأدباء والزوار في جميع الفئات العمرية، وتم بيع الرواية بـ«دولار واحد». وقال آل الشيخ إن ذلك يأتي دعماً للثقافة والأدب في المملكة وجميع أنحاء العالم.وتجول المستشار تركي آل الشيخ في معرض الرياض الدولي للكتاب قبل توقيعه لروايته، والتقى عدداً من المثقفين والناشرين والكتاب، فضلاً عن زوار المعرض.