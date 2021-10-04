زار وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أمس (الأحد)، معرض الرياض الدولي للكتاب واستهلّها بجولة في جناح العراق ضيف شرف المعرض، واطلع على الجناح وما يضمه من محتويات.وأكد القصبي في معرض حديثه للمثقفين والإعلاميين العراقيين المشاركين في المعرض، عمق العلاقات التاريخية بين المملكة والعراق على الأصعدة كافة، مشيراً إلى أن الشراكة الثقافية والعلمية بين البلدين الشقيقين أخذت بعداً عميقاً من التشارك المعرفي.وقال:«العراق دولة الحضارة والتاريخ وبيننا وبين بلاد الرافدين روابط مهمة ونسيج اجتماعي موحد ونتشرف بوجود هذه الدولة في معرض الرياض الدولي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين في كل ما يثري الثقافة العربية والإسلامية والعالمية».وبيّن القصبي أن معرض الرياض الدولي للكتاب مركز ثقافي عالمي مهمٌ لكل أطياف المجتمع، ويسهم في تعزيز الجوانب الثقافية بين البلدان، لا سيما أن المملكة استضافت الكثير من الدول في المعرض على مدى تاريخه، ما مكن من تبادل الجوانب الثقافية والفكرية وسط أجواء من الحب والسلام لكل العالم.