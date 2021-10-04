أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حالات كورونا، أمس (الأحد)، تسجيل 41 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة حتى الآن 547262 إصابة. وتراجعت حالات الوفيات إلى اثنتين، ليرتفع إجمالي المتوفين منذ ظهور أول حالة في السعودية إلى 8724 حالة وفاة. وطبقا لتقرير وزارة الصحة تم تسجيل 49 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 536330 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 181 حالة.وتصدرت الرياض الحالات الجديدة بـ 11 اصابة، جدة 10، المدينة 3، الخبر 3، تبوك حالة واحدة، فيما تصدرت المدينة المنورة حالات التعافي بـ 8 حالات، الرياض 6، جدة 4، وينبع 4 حالات.