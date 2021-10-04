أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أنه لا يشترط على مقدم الطلب رفع المصورات الجوية عند تقديم طلبات تملك العقارات أو تعديل الصكوك عبر المنصة الإلكترونية لاستقبال الطلبات.وبينت الأمانة أن المصورات الجوية يتم توفيرها من قبل (إحكام).يشار إلى أن استقبال الطلبات مستمر منذ إطلاق المنصة في الخامس من شهر جمادى الأولى للعام الماضي ١٤٤٢هـ ويستمر التقديم لمدة عام كامل.