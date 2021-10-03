بمتابعة مباشرة وحرص من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي المتابع أولا بأول لسلامة وراحة جميع المواطنين المتواجدين بسلطنة عُمان، أوضحت لـ«عكاظ» سفارة خادم الحرمين الشريفين بسلطنة عُمان أن هناك العديد من المواطنين السعوديين المتواجدين في سلطنة عُمان، وهم على درجة من الوعي والإدراك بالمخاطر المناخية التي تتعرض لها السلطنة في الوقت الحالي.

وبناء على التوجيهات المبلغة للسفارة والاهتمام بالمواطنين السعوديين وتأمين كل سبل المساعدة والحرص على سلامتهم، شكلت لجنة منذ ورود خبر الإعصار المداري (شاهين) لمباشرة ومتابعة أي طارئ لا سمح الله.

وقامت السفارة بتأمين مساكن مناسبة لعدد من المواطنين، بعد تلقيها اتصالات منهم على هاتف الطوارئ.

وأضافت أنه حتى هذه اللحظة لم يردنا أية معلومة عن تعرض أي من المواطنين السعوديين في السلطنة لحوادث ولله الحمد.

وتهيب السفارة بالمواطنين السعوديين توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار المداري (شاهين). كما تحث المواطنين في حالة الحاجة إلى المساعدة التواصل مع السفارة على هاتف شؤون السعوديين ٩٩٢١٣٣٩٤، حفظ الله السلطنة وشعبها من كل مكروه.