عقدت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة لقاءً تعريفياً لمنسوبيها، نظمته أمانة الإدارة وذلك لشرح إستراتيجية منطقة عسير، والتي أطلقها مؤخراً ولي العهد، تحت شعار «قمم وشيم»، وتهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة.

وتحدث مدير التعليم في المحافظة الدكتور حسن العلكمي عن أهمية إطلاق هذه الإستراتيجية لتصبح منطقة عسير رائدةً عالمياً ومقصداً للترفيه والثقافة مع تحقيق التوازن بين التطور وحماية البيئة الطبيعية. وأضاف: يأتي هذا اللقاء كون التعليم شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات اللوجستية لمواءمة الخطة الإستراتيجية مع الأجهزة الحكومية والوزارات المعنية، مؤكداً أن التعليم سيدعم فرص النجاح لهذه الإستراتيجية لتحقق مستهدفاتها التي تعود على المنطقة بالنفع وعلى الوطن بالتقدم والنماء.