تحت رعاية وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم، المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر والمعرض المصاحب له، في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، الذي تنظمه الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على مدى أربعة أيام، بحضور عدد من المتخصصين في السلامة الصناعية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمستوى الدولي.

وتهدف الهيئة العليا للأمن الصناعي خلال المؤتمر إلى تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للارتقاء بإجراءات السلامة الصناعية ومواجهة الأخطار والتهديدات، من خلال تطوير السياسات والخطط والتعليمات الفنية والهندسية والتنظيمية اللازمة لحماية المرافق البترولية والصناعية وتوفير أسباب السلامة الصناعية ومنع الخسائر، واستعراض دور المملكة الريادي في تعزيز أهمية السلامة الصناعية والدور الاستباقي لمنع الخسائر، ونقل وتبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين في المنشآت الحيوية وبحث سبل التعاون بينهم.

ويتضمّن المؤتمر 5 جلسات حوارية وورش عمل يقدمها خبراء ومتخصصون عالميون لمناقشة عدة موضوعات تهم المتخصصين في السلامة الصناعية ومنع الخسائر، ومحاورها هي: «القيادة والإدارة في مجال السلامة، والتصميم الآمن وكود البناء، والتفتيش في مجال السلامة ومنع الحرائق، والاستعداد والتخطيط للحالات الطارئة وإدارة الأزمات، واستمرارية الأعمال».

كما استعرضت الأجنحة المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر إنجازات الأمن الصناعي في المنشآت الصناعية وما تقدمه من خدمات متعلقة بالصناعة وتنوعها.