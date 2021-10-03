استعرض أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز مع أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي والمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، ومدير محفظة أمانة حائل بالوزارة يزيد العقيل؛ الجهود والخدمات البلدية التي تقوم بها أمانة المنطقة بما فيها معالجة التشوهات البصرية. وبحث أمير حائل التحديات التي تواجه أمانة المنطقة وآلية التعامل معها والحلول لمعالجتها، كما تمت مناقشة احتياجات المنطقة من المشاريع المستقبلية وتحسين أداء الأجهزة البلدية في المنطقة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه أمير حائل بما يحظى به القطاع البلدي من دعم القيادة الرشيدة بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لخدمة المواطن من المشروعات التنموية، مشيداً بدور أمانة المنطقة في تنفيذ المشروعات البلدية بالمنطقة.

وكان أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي باشر صباح اليوم الأحد مهام عمله بمقر مبنى الأمانة الرئيسي، حيث التقى بالوكلاء، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، مؤكداً خلال اللقاء على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030 ووفق متابعة وتوجيهات أمير منطقة حائل وسمو نائبه ووفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.