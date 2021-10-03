أعلنت وزارة الصحة، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ستبدأ تحديث الحالات الصحية في تطبيق «توكلنا» بعد تاريخ 10 أكتوبر 2021 سواء لمن أكملوا التحصين باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» المعتمدة في السعودية، أو المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، أو تلقوا جرعة واحدة، أو لمن لم تثبت إصابتهم.

وستكون الحالة الصحية «محصّن» لمن حصل على جرعتين من لقاحات (فايزر-بيونتيك، أكسفورد-أسترازينيكا، موديرنا)، وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية، إضافة لمن حصل على جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون (جانسن) وتبدأ الحالة من اليوم الـ14 من تاريخ الجرعة.

كما ستكون الحالة «محصّن» لمن حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية (حاليا ساينوفارم وساينوفاك) وجرعة إضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية (فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا)، وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الإضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية.

وكشفت «الصحة» أن الحالة الصحية «محصّن» لن تشمل من حصل على جرعة واحدة وتعافى قبل أو بعد تاريخ الجرعة.

وأضافت أن الحالة الصحية «تلقى جرعة أولى» في تطبيق «توكلنا» ستكون لمن حصل على جرعة واحدة من لقاحات (فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا)، أو لمن حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية (حاليا ساينوفارم وساينوفاك)، وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية، وفي حال لم يأخذ الجرعة الثانية بعد 90 يوما، تتحول بعدها الحالة إلى «لم تثبت إصابته»، وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى «محصّن».

وأفادت «الصحة» بأن الحالة الصحية «لم تثبت إصابته» ستكون للفئة العمرية أقل من 12 عاما، أما الحالة الصحية «غير محصّن» ستكون للمستفيد من تجاوز عمره 12 عاما ولم يتلق لقاح كورونا، مشددة على أن المتعافي لن تكون له أي خصائص حالية ولا تعتبر حالة صحية.