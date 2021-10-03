أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في نسختها الثانية التي تستهدف دور النشر المحلية والعربية والعالمية المشاركة في المعرض الذي سيقام خلال الفترة بين 1 و10 أكتوبر الجاري، وسينتهي التقديم على الجائزة اليوم (الأحد) 3 أكتوبر.

وأشادت عضو مجلس الشورى وأستاذ الطفولة المبكر المشارك في جامعة الملك سعود الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود بجائزة معرض الرياض الدولي للكتاب2021، بمساراتها الثلاثة: جائزة الكاتب السعودي، وجائزة دور النشر، وجائزة ريادة الأعمال في صناعة النشر والمعلومات، والتي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة، معربة عن سعادتها بفوز كتابها «مقدمة في نهج منتسوري» بجائزة الكاتب السعودي لهذا العام.

وقالت: «أتقدم بالشكر الجزيل وزير الثقافة، وإلى وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة لإطلاق هذه الجائزة التي ستحفز الكتاب والباحثين لإثراء المكتبة العربية بالكتب القيمة المفيدة».

وأضافت: «كتاب (مقدمة في نهج منتسوري) -الفائز بالجائزة- هو بحث نلت على إثره درجة الدكتوراه؛ ويتحدث عن منهج السيدة الطبيبة منتسوري كأحد أقدم المناهج التي اهتمت بمرحلة ما قبل المدرسة، حيث تعد منتسوري من أوائل من وضعوا منهجاً تعليمياً لهذه المرحلة، وطرقاً لتدريس الأطفال في هذا السن الصغير؛ لاستشعارها بأهميتها في التعليم اللاحق وإيماناً منها بكونها مرحلة تربوية مهمة تعتمد عليها سنوات الطفل اللاحقة».

وأوضحت الأميرة الجوهرة أن هذه الجائزة ستدعم العلوم الاجتماعية، وأردفت: «أن تخصيص أحد فروع الجائزة لهذه العلوم هو استشعار وإدراك لأهميتها، وإنني أناشد المتخصصين في العلوم الاجتماعية وتحديداً التربويين المهتمين بالطفولة المبكرة على وجه التحديد؛ بإثراء المكتبة العربية بالكتب المتخصصة في هذا الشأن، لافتقادنا لمثل هذه الكتب سواء في الجانب التعليمي أو البحثي أو الاجتماعي».