أعلنت وزارة الداخلية إحصاء مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إذ بلغت 22,380 مخالفة للفترة من 1443/2/19 حتى 1443/2/25.

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 8238، تلتها المنطقة الشرقية بـ3519، ثم منطقة مكة المكرمة 2265، ومنطقة القصيم 2004، فمنطقة المدينة المنورة 1786، ومنطقة الجوف 1321، ومنطقة حائل بـ1283، ومنطقة الحدود الشمالية 552، ومنطقة جازان 370، فمنطقة الباحة بـ344، ومنطقة تبوك 294، ومنطقة عسير بـ240، فمنطقة نجران 164.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.