شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم في افتتاح فعاليات اللقاء السابع عشر لشباب العواصم العربية بالأردن الذي تم برعاية وزير الشباب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة محمد سلامة فارس النابلسي.

وأكد السفير السديري أن ملف المبادرات الشبابية لم يعد ملفا ثانويا بل أصبح ملفا رئيسيا وذا أولوية يعول عليه في النهوض بالواقع الشبابي العربي، مبينا أهمية هذا اللقاء في إتاحة الفرص للشباب العربي للالتقاء والتعارف وتبادل الخبرات فيما بينهم، واصفاً إياهم بالقوى الناعمة الشعبية للمجتمعات العربية. وأضاف السفير السديري أن الاهتمام بالشباب في الوطن العربي يشهد طفرة حقيقية في الاهتمام والتمكين وتوفير المساحات الداعمة، منوها إلى أن الجيل الحالي استطاع أن يتغلب على التحديات التي يواجهها بما يمتلكه من قدرات وطاقات إيجابية. ويهدف اللقاء، الذي تستضيفه الأردن بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى تعزيز دور الشباب في صناعة المبادرات وتشجيع الطاقات المبدعة من الشباب على إنتاج مبادرات شبابية وتسخير إمكانيات تطوير المبادرات الشبابية وتنميتها وإتاحة الفرصة أمام الشباب العربي للالتقاء والتفاعل في ما بينهم وتبادل الخبرات الشبابية والثقافية والاجتماعية من مختلف الأقطار العربية. وتتضمن فعاليات اللقاء جلسات حوارية ولقاءات متنوعة مع مختلف المؤسسات الريادية.