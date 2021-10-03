ضبطت أمانة عسير أحد المعامل غير النظامية التابع لمطعم بمدينة أبها وذلك داخل سكن خاص بالعمالة في أحد الأحياء، والتي تُعد مخالفة صريحة توجب إيقاع العقوبة المنصوص عليها وفق الأنظمة والتعليمات، حيث تم رصد عدة ملاحظات أبرزها افتقار المعمل لأبسط شروط التهوية، وتدني مستوى النظافة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، ومخالفة شروط النقل والتخزين وسوء تداول المواد الغذائية إضافة إلى أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص؛ وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك. وكانت فرق الرقابة المسائية التابعة للأمانة بالمرصاد حتى تم ضبط الموقع، بمساندة أمنية، كما ضُبطت كميات من المواد الغذائية الفاقدة لخواصها الطبيعية، ومنتهية الصلاحية، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي كانت مجهزة للبيع والتي قدرت بأكثر من 1000 كيلوغرام، فيما تم إغلاق الموقع لحين تطبيق العقوبات النظامية حياله. وشددت أمانة عسير على المنشآت التجارية على ضرورة التقيد باللوائح والأنظمة المعمول بها، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة، وألمحت إلى أن الجولات الميدانية لفرق الرقابة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين.