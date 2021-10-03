أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 41 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 49 حالة، ووفاة حالتين.ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 547,262 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 181 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 536,330 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8724 حالة وفاة