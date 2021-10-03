أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 47 جولة رقابية ميدانية نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية وعدم استيفاء الشروط البلدية اللازمة، إضافةً إلى التدني في مستوى النظافة، وجرى على إثر ذلك إغلاق المنشآت وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفق اللوائح والأنظمة. وأشارت الأمانة إلى أنه جرى إثر ذلك ضبط وإتلاف 57 كيلوغراماً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما قامت الأمانة وبمشاركة الضبط الإداري بالعاصمة المقدسة بجولات رقابية على الباعة الجائلين في سوق النكاسة العشوائي أسفر عنها مصادرة 4 أطنان من الخضار المتنوعة المعروضة في مباسط مخالفة لدى الباعة المتجولين، إذ جرى إتلافها في الموقع نفسه مع مصادرة 9 عربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه. وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى من خلال هذه الجولات إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال جولات الفرق الميدانية للبلديات التابعة لها للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.