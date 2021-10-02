منحت وزارة الموارد البشرية أسر الضمان الاجتماعي حرية الإبلاغ عن كل عائل حصل على معاش الضمان ولم يصرفه على تابعيه من أفراد الأسرة. وقالت الوزارة لـ «عكاظ» إنه يتطلب على الأسرة تقديم البلاغ، وتتولى الوزارة التحقق من عدم نفقة العائل على التابعين. وأشارت «الموارد» في إجابة عن سؤال «عكاظ» عن آليات رصد عائل صرف له معاش ولم يصرفه على تابعيه من أفراد الأسرة إلى أن المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي نصت على الآلية التي تتبعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بإبلاغ جهة الضبط المختصة لمثل هذه المخالفات، ويتطلب على الأسرة تقديم البلاغ، وتقوم الوزارة بالتحقق في الأمر. وأوضحت الوزارة الإجراءات القانونية المتخذة حال رصد مثل هذه الحالات، إذ تقوم بإحالة بلاغ الأسرة إلى جهة الضبط المختصة بعد ثبوت الحالة وتعيين التابع البالغ ليكون العائل للأسرة، مع احتفاظ الأسرة بحق الاعتراض على قرار الوزارة أمام لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الاجتماعي.وعن إلزام المستفيد بإعادة الأموال في حال ثبتت إدانته، قالت وزارة الموارد البشرية إن النظام نص فقط على العقوبة دون إعادة الأموال في حال عدم نفقة العائل على التابعين.